BARONISSI, IL PD RINVIA DI ALTRE 48 ORE LA SCELTA SULLE PRIMARIE: RIUNIONE LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

Non c’è pace in casa Partito Democratico Baronissi: quella che è diventata una telenovela, ovvero la scelta del nome del candidato sindaco per la prossima tornata elettorale, vivrà una nuova puntata, per quale il finale è tutt’altro che scritto. La riunione del Direttivo Cittadino del Pd di Baronissi, fissata originariamente per la mattinata di sabato 17 Febbraio, è stata infatti rinviata alla mattinata di lunedi’ 19 con all’ordine del giorno sempre e solo la vicenda Primarie. Cosa o chi avrà fatto rinviare di 48 ore la riunione ?

La situazione all’interno del Pd di Baronissi è sempre piu’ tesa, i volti sempre piu’ nervosi, quasi a testimoniare una difficoltà nel gestire una vicenda politica che sembra aver fatto tornare il Pd al punto di partenza di 10 anni fa.