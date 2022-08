DE LUCA E LA SANITA’: I DUBBI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE POLITICHE 2022

Che De Luca entri, prima o poi, nella campagna elettorale per le Politiche del 25 Settembre è certo: c’è da capire solo i tempi ed i modi. Sulla tempistica, conoscendo le abitudini del Presidente della Regione Campania, è probabile che lo faccia già sul finire di questa settimana, quando oramai il periodo delle vacanze è terminato e quando l’attenzione degli elettori è piu’ alta perchè non rapita da altre priorità. I modi ? Questo resta, invece, ancora da comprendere perchè le recenti polemiche sulla sanità in Campania – in modo particolare i diversi tagli alle strutture ospedaliere – potrebbero rappresentare un guinzaglio per le sue uscite pubbliche, soprattutto in alcuni territori della Provincia di Salerno. E non solo. Certo, a pochi chilometri di distanza, a Napoli, in campagna elettorale, con lo stesso Partito Democratico, c’è il Ministro della Salute Roberto Speranza, verso il quale De Luca non ha mai risparmiato critiche ed attacchi. Ed allora cosa fare ? Beh, meglio lasciare da parte la sanità, preferibile lanciarsi sui tradizionali cavalli di battaglia come il lavoro e la sicurezza delle città.

