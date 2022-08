La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che proprio ieri ad Ancona ha aperto la sua campagna elettorale verso le elezioni del prossimo 25 Settembre, toccherà anche la Campania nel corso del suo tour che raggiungerà tutte le Regioni d’Italia. Il programma, che è in via di definizione, prevede il suo arrivo in Campania per la prima settimana di Settembre con una serie di iniziative pubbliche che sono ancora da ufficializzare.

