DE LUCA E LE PRIMARIE DEL PD: I DUBBI DEL GOVERNATORE MA C’E’ ANCHE IL TERZO MANDATO

a decisione di Stefano Bonaccini, che era ampiamente attesa, pare aver quasi azzerato le probabilità che il Presidente della Regione Vincenzo De Luca possa partecipare alle prossime Primarie del Partito Democratico. O, almeno, in maniera diretta perchè è impensabile che, almeno in Campania, De Luca non voglia recitare un ruolo da protagonista. Intanto, tra qualche fuga in avanti degli esponenti della sua maggioranza, all’orizzonte c’è anche la questione del terzo mandato ovvero la possibilità che l’attuale Presidente della Regione possa presentarsi (sarebbe la quarta volta consecutiva) come candidato alle Regionali della Campania, in programma nel 2025. Il nuovo Pd, quello che verrà fuori dalle Primarie del prossimo 12 Febbraio, glielo consentirà ? Ed è anche questa scelta al centro della prossima campagna elettorale.

Share on: WhatsApp