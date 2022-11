PELLEZZANO. IL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE PRESENTATO ALLA CITTA’

Il Sindaco Francesco Morra, nel suo intervento ha descritto, in maniera sintetica, i punti strategici che riguardano questo innovativo strumento di regolazione urbanistica atteso da ben 23 anni.

“Ringrazio – ha detto il Sindaco Morra – tutti i pregiatissimi relatori che questa sera, con il loro intervento hanno illustrato, nel dettaglio, ciò che il PUC consentirà in termini di sviluppo socio-economico del nostro intero territorio Comunale. Ringraziamento che si estende a tutti i tecnici e alla squadra di Governo che ha supportato ogni singolo intervento relativo al Piano. Uno strumento di grande sviluppo per Pellezzano e per i Pellezzanesi”.