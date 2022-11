PONTECAGNANO FAIANO. ERNESTO SICA E’ GIA’ PRONTO PER LE COMUNALI 2023

In un’intervista rilasciata al quotidiano Le Cronache, l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, oggi coordinatore provinciale dell’Udc, preannuncia la sua disponibilità ad una candidatura a sindaco per le Comunali in programma nella primavera del 2023. Sica, dunque, c’è ed il suo è un messaggio rivolto, soprattutto, al tavolo dei partiti del Centro Destra che, da mesi, si riunisce senza dare vita ad un progetto concreto per la Pontecagnano Faiano del futuro. Approfittando della lentezza di alcuni partiti, a cominciare da Forza Italia, Ernesto Sica prova a giocare di anticipo, proponendosi come uomo di sintesi per tutte le forze politiche, non solo di centro destra, che non si riconoscono nell’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara.

