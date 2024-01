DE LUCA E SALVINI INSIEME A BENEVENTO: INCONTRO ISTITUZIONALE E SGUARDO AL TERZO MANDATO

Ha rinunciato ad una serie di incontri, già da tempo fissati, in Provincia di Salerno, pur di essere a Campolattaro, in Provincia di Benevento, per partecipare all’evento per la visita alla diga, alla presenza del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ma che De Luca non abbia approfittato, del momento politico particolare, anche, per discutere con il leader della Lega del terzo mandato per i Presidenti di Regione pare difficile da credere. Nessuna dichiarazione ufficiale ma Salvini è arrivato in Provincia di Benevento in un momento di frizione all’interno della maggioranza di Governo con Fratelli d’Italia ed il Premier Giorgia Meloni che, almeno per questa settimana, hanno bloccato l’ok alla legge sul terzo mandato per i Sindaci che la Lega, insieme al Pd, aveva sostenuto. C’è, poi, la questione del Terzo Mandato per i Presidenti di Regione e li’ Salvini ha una questione tutta personale: c’è il “doge” Zaia che si potrebbe presentare per la terza volta agli elettori del Veneto ed in caso contrario sarebbe pronto a dedicarsi, anima e corpo, al lavoro come dirigente della Lega. Ed allora Salvini è o non è favorevole al terzo mandato ? E De Luca, da gran tempista della politica, si è inserito in questo dibattito che il suo di partito, il Pd, non vuole affrontare per tentare un singolare approccio con l’altra parte politica, quella che, un venerdi’ si e l’altro pure, sottopone alla mitragliatrice di fuoco della sua diretta Fb.

