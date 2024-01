ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA CORRE DAI MINISTRI SOLO PER PIETIRE TERZO MANDATO”

“E’ ridicolo vedere De Luca correre come un agnellino dai Ministri in visita in Campania quando si tratta di pietire un sostegno per la causa del terzo mandato. Quando deve recarsi, invece, per collaborare ad iniziative istituzionali che certamente porterebbero più giovamento ai nostri territori e’ sistematicamente assente e polemico. Ormai è ridicolo nel suo essere situazionista, ormai è scandaloso in come sia ripiegato a pensare solo alla sua poltrona. Acrobazie inutili di chi è giunto al capolinea, con o senza il terzo mandato.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale Fratelli d’Italia della Campania.

