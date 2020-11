DE LUCA ED IL GOVERNO DI UNITA’ NAZIONALE: NESSUNO LO SMENTISCE, PRIMI SEGNALI DA ROMA

Una provocazione? Forse. Oggi, a leggere i principali quotidiani nazionale, pare essere anche una previsione. Le parole del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulla necessità di dare vita ad un governo di unità nazionale, lanciate venerdi’ e ribadite ieri sera nella comparsata da Fazio, sembrano trovare un primo riscontro anche nelle dichiarazioni dei leader nazionali. Zingaretti, ad esempio, conferma la volontà di collaborare con le opposizioni, strizzando l’occhietto soprattutto a Forza Italia.

Pezzi importanti del Partito Democratico, come ad esempio Goffredo Bettini, lanciano segnali chiari ad una parte dell’opposizione, anche in questo caso Forza Italia. E Silvio Berlusconi ha lasciato intendere di essere pronto ad una fattiva cooperazione, a condizione che vengano cambiate le regole sull’utilizzo dei fondi. Nel fuoco incrociato delle parole dette e non dette, alle quali si aggiunge il dossier preoccupante che il capo staff di Gentiloni ha pubblicato sui progetti che l’Italia deve presentare per i fondi del Recovery, il Movimento 5 Stelle, nella giornata di ieri, ha celebrato, in maniera quasi silenziosa, la farsa degli Stati Generali che assumono il sapore di una liturgia interna per nulla preoccupata dalle emergenze del paese. Insomma, vuoi vedere che alla fine De Luca ha anticipato un tema che potrebbe diventare centrale nelle prossime settimane ?