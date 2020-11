PELLEZZANO. IL COVID 19 NON FERMA I LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRADALE

Stanno per essere completati i lavori di manutenzione del manto di asfalto della viabilità su tutto il territorio comunale di Pellezzano. A partire da questa settimana si darà seguito alla realizzazione di interventi su altre arterie comunali.

Di seguito l’elenco delle zone che saranno interessate ai lavori di rifacimento del manto stradale:

– parcheggio in via Cacciatore alla frazione Coperchia (ex bocciodromo);

– parcheggio in via Aldo Moro alla frazione Cologna;

– parcheggio in via Mazzini alla frazione Cologna (fronte S.S. 88);

– sistemazione parte del parcheggio antistante il “Palalongo” alla frazione Capriglia;

– tratto di strada di via Martin Luter King alla frazione Cologna;

– tratto di strada di via Borsellino alla frazione Coperchia;

– Via Ripa Coperchia;

– sistemazione avvallamento stradale in Pellezzano Capoluogo;

– sistemazione asfalto su solaio sovrastante i box in via E.A. Mario a Pellezzano Capoluogo;

Si tratta dei lavori di manutenzione del manto di asfalto della viabilità comunale sul territorio comunale per un importo pari ad € 210.112,87, che riguardanofondi derivanti dal reimpiego della somma di cui al mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti. “In una situazione di estrema emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo – sottolinea il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – con la Campania diventata da pochi giorni “zona rossa”, il nostro Ente, pur nella difficoltà socio-economica che sta investendo tutti i settori della produttività a livello Nazionale e mondiale, la nostra Amministrazione, a livello locale, sta provando a dare dei segnali incoraggianti che suonano come monito per una ripartenza. Realizzare un intervento di manutenzione stradale, oltre ad esprimere l’operato della ordinaria amministrazione da parte di chi governa, in questo momento particolare, sta ad indicare anche un segnale di normalità. Quella normalità che, purtroppo, ci è stata sottratta ormai da mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Ma una normalità alla quale noi tutti puntiamo a ritornare al più presto, perché Pellezzano (e non solo Pellezzano) e soprattutto le giovani generazioni meritano la speranza di un futuro migliore”. Gli interventi che partiranno da questa settimana, sono il frutto del completamento delle perizie che sono state eseguiti sui luoghi da parte dei tecnici incaricati dell’intervento.