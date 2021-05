DE LUCA FRENA SU VACCINI PER OVER 40: “NON CI SONO DOSI A DISPOSIZIONE”

La Campania sta ancora oggi combattendo, ed è incredibile a dirsi, per avere il rispetto di una norma costituzionale: tutti i cittadini italiani hanno diritto allo stesso servizio, dal Piemonte alla Sicilia, ma in Italia non è così». Cambiano i premier e i commissari all’emergenza Covid, ma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non cambia parere.

C’è sempre qualcosa che non va. Anzi, c’è sempre qualcosa che la Campania ha fatto bene e gli altri no. Così, al termine di una visita all’ospedale di Caserta, il presidente della giunta regionale torna alla carica. Per molti versi questo Paese è veramente un circo equestre – dice – siamo ancora a 200mila dosi in meno di vaccino per i cittadini campani. È incredibile, vergognoso, scandaloso. In Italia stiamo ancora dormendo. Se avessimo milioni di dosi di Sputnik, le daremmo a tutti i comparti economici e entro l’estate avremmo completato l’immunizzazione generale: Ora ci dicono di aprire ai 40enni ma i vaccini non ci sono».