SIANO. NUOVI EQUILIBRI POLITICI IN CONSIGLIO COMUNALE ? ECCO COSA STA ACCADENDO

Da tempo, quello in programma per venerdi’ 14 maggio a Siano, viene indicato come uno spartiacque tra i vecchi modelli politici del centro della Valle dell’Irno e nuovi equilibri che potrebbero venirsi a creare proprio alla vigilia della prossima campagna elettorale per le Comunali. Sono attesi cambi di campo, scelte molto chiare da parte di alcuni consiglieri comunali che sono pronti a ribaltare le scelte fatte negli anni passati. Una vera e propria rivoluzione all’interno del panorama politico del Comune di Siano dove il sindaco uscente Giorgio Marchese si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale per le amministrative 2021.

