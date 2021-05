NICOLA ACUNZO: DAL M5S A CENTRO DEMOCRATICO, LA SCELTA DEL DEPUTATO SALERNITANO

Eletto, nel marzo 2018, nel Collegio Uninominale della Camera dei Deputati di Eboli-Battipaglia con la lista del Movimento 5 Stelle; poi espulso dal MS5 per la misteriosa vicenda dei mancati rimborsi; oggi all’interno del Gruppo Misto della Camera dei Deputati in quota Centro Democratico. Da Luigi Di Maio a Bruno Tabacci: questo, in estrema sintesi, il percorso politico del parlamentare di Battipaglia Nicola Acunzo che, come risulta dal sito ufficiale della Camera dei Deputati, dal 15 gennaio 2021, risulta iscritto al Gruppo Misto – Centro Democratico. In maggioranza prima, con il Governo Conte, in maggioranza adesso, con il Governo Draghi ma con una nuova collocazione politica che potrebbe anche aprire la strada ad una futura ricandidatura proprio con Centro Democratico.

