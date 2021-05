LEGA CAMPANIA: AL VIA I DIBATTITI ORGANIZZATI DAI DIPARTIMENTI REGIONALI

Al via il ciclo di dibattiti promosso dai Dipartimenti regionali della Lega Campania. Si parte domani, venerdì 14 maggio, alle ore 17:00, in diretta sulla pagina ufficiale della Lega – Campania con il primo evento organizzato dal Dipartimento regionale Giustizia e si parla delle “Misure per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul genere”.

Intervengono: l’On. Valentino Grant, eurodeputato e segretario regionale della Lega in Campania, il Sen. Francesco Urraro, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia e il Prof. Aurelio Tommasetti, coordinatore regionale dei Dipartimenti della Lega Campania.

Tra i relatori: l’Avv. Alfredo Serra, Camera Penale Foro di Napoli, il Prof. Leone Melillo, Università degli Studi di Napoli Parthenope, il Dott. Massimo Gandolfini, presidente Associazione Family Day e Peter K Semler, Chief executive editor presso Capitol intelligence Group.

“Un ciclo di dibattiti per aprire un confronto con la società civile su tematiche che riguardano la vita di tutti i cittadini. Ci auguriamo di avviare un percorso proficuo con il mondo del lavoro, della scuola e dell’università, della sanità, della giurisprudenza, del turismo, della disabilità, delle professioni e attività produttive. Puntiamo a raccogliere idee e proposte per la nostra azione politica in Europa, in parlamento, in regione e nei comuni, al servizio di tutti i cittadini campani. Ringrazio il prof. Aurelio Tommasetti e tutti i coordinatori dei Dipartimenti per la grande disponibilità. La Lega vuole essere protagonista della ripartenza del paese ed in particolare nel Meridione e in Campania”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.