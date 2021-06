DE LUCA GELA I CAMPANI: “OBBLIGO DI MASCHERINE ANCHE DURANTE L’ESTATE”

De Luca vuole mantenere l’obbligo delle mascherine all’aperto anche durante l’estate. E, questo, a differenza di quanto fatto trapelare dal Governo che punterebbe al 5 luglio come data per l’eliminazione dell’uso obbligatorio del dispositivo di protezione negli spazi aperti. L’annuncio – facile da prevedere, considerato le posizioni sempre rigide di De Luca – è destinato ad aprire anche un caso giuridico perchè, ad oggi, il mancato rispetto dell’obbligo è sanzionato in virtù di un Decreto Legge approvato in Parlamento. Potrà una ordinanza di un presidente di Regione imporre l’obbligo e, anche, la relativa sanzione? Insomma, il dibattito è aperto come anche quello che riguarda le zone turistiche dove i turisti, solo in Campania, avranno l’obbligo di indossare le mascherine.

