MODERATI PER SALERNO CON UDC, CENTRO DEMOCRATICO E FARE DEMOCRATICO

Riunione all’interno della sede del Partito Democratico della Provincia di Salerno per mettere a punto la lista dei Moderati per Salerno, compagine già presente 5 anni fa a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli, per stabilire i criteri per la composizione della lista che piu’ di un partito fa riferimento ad una vasta area centrista. All’interno della lista, di sicuro, troveranno spazio gli uomini e le donne di Fare Democratico, con l’attuale assessore Gaetana Falcone che verrà sostenuto dal consigliere regionale Corrado Matera. Anche per Centro Democratico c’è l’ipotesi di far confluire i propri candidati all’interno della lista Moderati per Salerno: in questo senso è già al lavoro, da alcune settimane, il Vice Segretario Regionale Giovanni D’Avenia che, proprio 5 anni fa, fu uno dei promotori della lista Moderati per Salerno. La vera sorpresa, pero’, potrebbe arrivare dall’Udc: c’è il serio sospetto che da Roma, dalla segreteria nazionale, non concedano l’utilizzo del simbolo nell’alleanza con Napoli – salvo provvedimenti ancora piu’ drastici – ed allora il professore Aniello Salzano è già pronto, con una pattuglia di circa 10 candidati a confluire all’interno della lista dei Moderati per Salerno.

Share on: WhatsApp