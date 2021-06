COMUNE DI SCAFATI. LUNEDI’ 21 GIUGNO IMPORTANTE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono tanti ed importanti gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Scafati, convocato per lunedi’ 21 giugno.

all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale convocato in via ordinaria e in seduta pubblica – in quanto in diretta streaming- di prima convocazione per il giorno 21 giugno 2021, alle ore 15,30 e, laddove non si riesca ad esaurire la trattazione di tutti gli argomenti in considerazione del rispetto delle norme

anticovid, in continuazione il giorno 22 alla stessa ora, nella Sala Consiliare, in via G. Galilei -Biblioteca Comunale- Scafati, sono stati aggiunti i seguenti argomenti in sostituzione dell’argomento

inscritto al n. 06:

– Atto di indirizzo in relazione all’avvio dello studio di

fattibilità economico per l’esternalizzazione ed affidamento

ampliamento svolgimento servizi cimiteriali – custodia villa

comunale.

– Composizione Consiglio di Amministrazione A.C.S.E. S.p.A. – Atto di

indirizzo

Pertanto l’ordine del giorno viene ad essere così riformulato, a

seguito dello sdoppiamento dell’odg n. 06

Ordine del giorno

Seduta Consiglio comunale del 21 e 22 giugno 2021

1. Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 21 e 24 maggio

2021

2. Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni – Raccomandazioni.

3. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale – 3° votazione

– Art. 41 dello Statuto Comunale

4. Ricomposizione V C.C.P.

5. Contratto di fiume del bacino idrografico del fiume Sarno – Avvio

delle procedure per attivare il processo per la costruzione del

percorso per il Contratto di Fiume del fiume Sarno, secondo le linee

guida nazionali e regionali, favorendo il processo partecipativo ed

avviando azioni condivise con portatori di interessi pubblici e

privati, territorialmente interessati.

