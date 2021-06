BCC MONTE PRUNO: SCOPERTO UN BUSTO PER RICORDARE GAETANO SESSA

Presso la Sede Distaccata di Fisciano si è celebrato un momento ricco di significato.

È stato scoperto dal Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e dalla signora Sessa Maria Iosè, il busto del compianto Presidente Gaetano Sessa, Fondatore e primo Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Fisciano. Una figura che ha lasciato un ricordo indelebile nel territorio della Valle dell’Irno e non solo e che, da oggi, sarà ancora più presente, grazie a questa installazione fortemente voluta dai vertici della Banca Monte Pruno.

Durante la cerimonia, che si è tenuta nel rispetto delle normative anti Covid, è intervenuto il Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ed il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Il Vice-Direttore Generale Cono Federico, per l’appunto, ha sottolineato come questo gesto rappresenti al meglio il valore della riconoscenza verso una persona che appartiene alla storia di un territorio e della Banca, essendone stato Presidente per 25 anni e fino alla sua dipartita.

Presente, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, Angela Santullo, Vicepresidente della Banca Monte Pruno