GAETANO QUAGLIARIELLO (CAMBIAMO): “EMERGENZA CRIMINALITA’ A CAPACCIO-PAESTUM”

Il senatore Gaetano Quagliariello (Cambiamo-Coraggio Italia), con un atto ispettivo, ha chiesto al Ministro dell’Interno una maggiore presenza di uomini delle Forze dell’Ordine per il Comune di Capaccio-Paestum.

Ai Ministri dell’interno e della difesa. –

Premesso che:

è stata recentemente trasmessa alle Camere da parte del Viminale la relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia nel primo semestre del 2020;

all’interno di tale relazione è dedicato ampio spazio alla provincia di Salerno e, in particolare, al “Quadro criminale di Agropoli, Capaccio Paestum, Cilento e Vallo di Diano”;

da ultimo risulta evidente una forte crescita di reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente e la presenza di infiltrazioni criminali di stampo mafioso che insistono sul territorio salernitano;

considerato che:

Capaccio-Paestum è un comune esteso su un territorio molto vasto e presenta una popolazione di più 22.000 abitanti, a cui si aggiungono migliaia di turisti considerando la presenza del sito archeologico di Paestum;

un tale livello di popolosità e ricettività rende vieppiù necessaria la garanzia del presidio capillare del territorio e la difesa dei cittadini e dei visitatori per contrastare il crimine e garantire la legalità diffusa;

preso atto che:

il principale presidio di sicurezza e legalità, rappresentato dalla caserma dei Carabinieri di Capaccio scalo, risulterebbe inadeguata (composta da solo 16 unità di personale), inagibile e a parziale rischio di crollo strutturale, non riuscendo così a garantire nemmeno la sicurezza interna (dei dipendenti che vi operano), non soltanto quella esterna nei confronti dei cittadini;

già dal 2015 sarebbe in atto la procedura burocratica che avrebbe dovuto portare alla costruzione della caserma in un’area acquisita dal Comune;

si apprende da fonti stampa che solo al fine 2020 la Giunta comunale di Capaccio-Paestum avrebbe dato il via libera all’iter progettuale della nuova caserma dei Carabinieri, dando il via libera ad uno studio di fattibilità che prevede una spesa di 1,5 milioni di euro per la costruzione degli edifici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano, considerati i rilievi della Direzione investiva antimafia, che il territorio salernitano, ed in particolare quello di Capaccio-Paestum, necessiti di un presidio delle forze dell’ordine funzionante in tempi brevi e di una disponibilità più ampia di uomini e mezzi;

se non ritengano, nell’ambito delle proprie rispettive prerogative, di intervenire al fine di facilitare la rapida risoluzione di questa situazione di stallo, riaffermando così la presenza dello Stato e l’autorevolezza delle forze dell’ordine e il rispetto della legalità.