DE LUCA LANCIA LA SFIDA 2025: “NESSUN TETTO AI MANDATI, MI RICANDIDO IN ETERNO”

“Nessun tetto ai mandati, o mettiamo tetti a tutti quanti, sarebbe demenziale ma coerente, oppure non si capisce il tetto”. Lo ha affermato a Venezia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro di Confindustria, a proposito dell’abolizione del tetto alla rielezione negli Enti locali.

Per De Luca “la parola sia dei cittadini, poi possano decidere per un mandato o sostenere qualcuno che risolva qualche problema. Bisogna valutare nel merito l’azione di Governo, c’è solo demagogia. Io mi ricandiderò in eterno, dipende dalla salute”, ha concluso.