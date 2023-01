SETTE SINDACI DELL’AGRO FIRMANO LETTERA DI CARPENTIERI (FDI) DA INVIARE A DE LUCA

Manca, come era facile immaginare per motivi squisitamente politici, la firma del Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio (Partito Democratico), in calce alla lettera-appello che il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri ha proposto ai sindaci dell’Agro per chiedere al Presidente De Luca un immediato intervento sul fronte dei danni provocati dal maltempo.

“I Sindaci dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Pagani, Roccapiemonte e Scafati (quest’ultimo, prima di decadere dalla carica), insieme a molti altri Amministratori locali, hanno sottoscritto con me la lettera-appello al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché programmi al più presto una visita istituzionale nell’Agro nocerino-sarnese, in particolare proprio in quei comuni così duramente colpiti dall’ultima ondata di maltempo.” Lo scrive il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri.

Un’iniziativa che ho annunciato nei giorni scorsi e che mi vedrà nelle prossime ore depositare formalmente la lettera in Regione, nella speranza che il Governatore voglia accogliere questo grido di allarme e questa richiesta di attenzione che arriva da cittadini, Sindaci e Amministratori locali.

Un’iniziativa che, come ho detto, va oltre i colori politici e che mira solo ad affrontare, in termini finalmente risolutivi, un problema enorme, che riguarda la vita di migliaia di persone e che è non più tollerabile.