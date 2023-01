I GIOVANI DEMOCRATICI SCENDONO IN CAMPO PER LE PRIMARIE: “STIAMO CON BONACCINI”

“In un momento di cosi grande fragilità è necessario raccogliere la forza e la passione di chi da sempre ha creduto nella storia del Partito Democratico attraverso l’impegno e la militanza di tutti i giorni. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere Stefano Bonaccini come candidato alla segreteria del PD. Pensiamo sia arrivato il momento di un vero rinnovamento e rilancio della nostra comunità”.

Lo dichiarano in una nota i “Giovani per la Campania con Bonaccini” che aggiungono: “Abbiamo apprezzato fin dal primo momento la candidatura di Stefano Bonaccini e le sue proposte per un nuovo PD progressista e riformista che recuperi un carattere popolare, vicino alla gente. E il Presidente della Regione Emilia-Romagna, oltre che essere una figura di grande autorevolezza e capacità amministrativa, ha dato una grande importanza ai temi del lavoro, dei giovani, dell’ambiente, della scuola, della sanità e del Mezzogiorno.

Condividiamo in pieno, in questa prospettiva, la scelta di Bonaccini di affidare il coordinamento delle iniziative politiche e del programma per il Mezzogiorno a Piero De Luca, politico competente, con una forte cultura europeista, ma da sempre legato al territorio e, quindi, da sempre attento ai problemi e alle esigenze dei giovani e del Sud.

E’ il momento di ripartire dal protagonismo dei nostri militanti, dalle piazze, dalle tante energie presenti in ogni città. Mobilitiamoci tutti. Per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”.

Mazzeo Marco – Vice Segretario Regionale Giovani Democratici Campania Caruso Giuseppe – Presidente Forum Regionale Giovani – Campania Fortino Federica – Segretario Provinciale Giovani Democratici Salerno Addeo Agnese – Partito Democratico Moschiano

Angelino Antonio – Consigliere Comunale Caivano

Apolito Federica – Segretario Partito Democratico Montecorvino Rovella Barrasso Marcello – Partito Democratico San Giorgio del Sannio Barrella Maria Chiara – Consigliere Comunale Baronissi

Benincasa Daniele – Consigliere Comunale Vietri Sul Mare

Borrelli Rossella – Partito Democratico Caserta

Camposano Ignazio – Partito Democratico Acerra

Canoro Pierluigi – Responsabile Cultura Giovani Democratici Campania

Capone Barbara – Presidente Circolo Partito Democratico Torre Le Nocelle

Ciarcia Vittorio – Vice Segretario Provinciale Partito Democratico Avellino

Ciarmoli Nicoletta – Responsabile Organizzazione Provinciale Giovani Democratici Benevento Cicalese Antonietta – Partito Democratico Eboli

Cirillo Donato Giancarlo – Componente Segreteria Provinciale Giovani Democratici Salerno Colucci Debora – Partito Democratico Napoli

Criscuolo Stefano – Partito Democratico Pontecagnano Faiano

D’Anza Giovanni – Partito Democratico Acerra

D’Ascia Pasquale – Partito Democratico Sant’Anastasia

D’Avino Annamaria – Partito Democratico Napoli

D’Avino Francesca – Partito Democratico Napoli

Dello Iacono Anna – Giovani Democratici Sarno

Di Costanzo Vladimir – Segretario Giovani Democratici Terzigno

Di Gaetano Francesco – Consigliere Comunale Vitulazio

Di Lillo Angela – Partito Democratico Vitulazio

Di Sapio Michele – Consigliere Comunale Lioni

Di Somma Antonio – Presidente Consiglio Comunale Boscoreale

Egidio Felice – Segretario Partito Democratico Santa Paolina

Esperto Antonella – Coordinatrice Delle Donne Democratiche Irpine

Farese Piera – Segretaria Giovani Democratici Lioni

Ferrante Marcello – Partito Democratico Salerno

Ferrara Luca – Partito Democratico Montecorvino Rovella

Fiorenzano Pasquale – Consigliere Comunale Aversa

Fortunato Adolfo – Segretario Partito Democratico Pontecagnano Faiano

Frattasio Serena- Partito Democratico Solopaca

Frazzetta Ilaria – Partito Democratico Napoli

Giardino Federica – Componente Direzione Provinciale Giovani Democratici Salerno

Granato Carmen – Consigliere Comunale Nocera Inferiore

Greco Roberta – Consigliere Comunale Caserta

Guida Adriano – Consigliere Comunale Pollica

Iannella Marcella – Partito Democratico Torrecuso Iannella Mariantonietta – Partito Democratico Torrecuso Iervolino Irene – Partito Democratico Napoli

Ingenito Carminia Marina – Partito Democratico Salerno Iorio Maria Grazia – Partito Democratico Venticano Iovino Umberto – Assessore Comune Lauro

Luongo Giovanni – Partito Democratico Villamaina Mangino Giovanna – Partito Democratico Nocera Inferiore Manzi Yvonne – Partito Democratico Lauro

Manzo Davide – Giovani Democratici Sarno

Marciano Noemi – Partito Democratico San Giorgio del Sannio

Martino Francesco – Rappresentante Degli Studenti Consiglio Scienze Del Governo – UNISA Martucci Giuseppe – Partito Democratico Caserta

Marziani Giorgia – Partito Democratico Caserta

Mauro Lorenza – Presidente Provinciale Giovani Democratici Salerno

Mercurio Giusi – Partito Democratico Torrecuso

Milano Antonella – Partito Democratico Lioni

Miranda Gaetano – Assessore Comune Terzigno

Morinelli Maria – Consigliere Comunale Omignano

Nesta Giovanna – Partito Democratico Caposele

Olmo Martina – Consigliera PD Municipalità 5 Napoli

Orefice Giovanni – Partito Democratico Sperone

Pacia Sabatino – Partito Democratico Moschiano

Palmieri Giovanni – Partito Democratico Faicchio

Pannella Sara – Segretario Provinciale Giovani Democratici Benevento

Pendino Rita – Direzione Provinciale Giovani Democratici Salerno

Petrazzuolo Francesco – Giovani Democratici Somma Vesuviana Picardi Mattia – Partito Democratico Acerra

Porcaro Giuseppe – Direzione Giovani Democratici Campania Pugliese Martina – Consigliera PD Municipalità 1 Napoli

Raso Lorenzo – Componente Segreteria Provinciale Giovani Democratici Salerno Reitano Domenico – Consigliere Comunale Maddaloni

Refuto Immafederica – Consigliere Comunale Airola

Rienzo Giuseppe – Segretario Partito Democratico Padula

Romano Guido – Partito Democratico Telese

Ruocco Vincenza Federica – Consigliere Comunale Praiano

Ruotolo Domenico – Partito Democratico Sant’Anastasia

Russo Michele – Giovani Democratici Campagna

Santoro Ida – Partito Democratico Baronissi

Soldovieri Vincenzo – Consigliere Comunale Petina

Sorrentino Valentina – Assessore Comune Casaluce

Spiezia Antonio – Partito Democratico Arzano

Squarciafico Ferdinando – Partito Democratico Lioni

Squillante Francesco – Consigliere Comunale Eboli

Toto Modestina – Consigliere Comunale Scampitella

Toto Veronica – Vice Segretaria Partito Democratico Trevico

Uva Gabriele – Componente Segreteria Provinciale Partito Democratico Avellino Vastola Emmanuela – Vice Segretario Provinciale Giovani Democratici Salerno Viscardi Giovanni – Partito Democratico Caposele

Vitale Sossio – Partito Democratico Crispano

Zuccarello Marica – Partito Democratico Afragola