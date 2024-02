DE LUCA MINIMIZZA SU OFFESA A GIORGIA MELONI: “UNA FRASE DETTA A MEZZA VOCE”

“Ho parlato ieri a piazza Santi Apostoli per un’ora e nessuno ha offeso nessuno. Hanno mandato un giro in fuori onda mentre ero a Montecitorio a bere un bicchiere d’acqua. Bisogna stare attenti, era una cosa detta a mezza voce”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, in relazione a quanto accaduto a Roma e al fuori onda diffuso ieri. “Oggi i titoli principali sono l’insulto di DE LUCA alla Meloni – ha aggiunto – siamo alla follia. Siamo in un Paese malato di conformismo e opportunismo e in cui l’opinione pubblica sembra aver perso la ragione critica. Ci si è ridotti a un titolo su una battuta”

