FAUCEGLIA E COSTABILE (FORZA ITALIA): “ATTONITI DINANZI AL TURPILOQUIO DI VINCENZO DE LUCA”

“Come cittadini e come campani siamo rimasti attoniti di fronte al turpiloquio con il quale il Presidente De Luca ha investito il Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni. Mettendo da parte le ragioni di merito della protesta, che devono pur sempre restare nei confini di un confronto civile, non possono essere tollerate espressioni offensive nei confronti in particolare di una donna, che è anche Presidente del Consiglio. In città avremmo atteso una reazione delle assessore che compongono la giunta, specialmente da chi ha la delega alle pari opportunità. Invece, siamo stati costretti a leggere dichiarazioni altrettanto lesive nei riguardi del capo gruppo di Forza Italia al Comune Roberto Celano, nonché di assoluta giustificazione delle espressioni utilizzate dal De Luca, finanche ritenute – contrariamente al comune sentire popolare – non lesive. In tal modo finirebbe per essere giustificato, ad esempio, il ricorso della stessa espressione da parte di studenti o genitori nei riguardi di docenti, favorendo quella giungla in cui alcuni assessori, sindaci e presidente vorrebbero far perdere le tracce della loro palese insufficienza. Per il ruolo che ricopre, per il silenzio e la compartecipazione evidente alle condotte del Presidente della Regione, per l” evidente assenso al villipendio al Governo, il coordinamento cittadino di Forza Italia ed il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani chiedono all’assessore Paki Memoli di rassegnare le proprie dimissioni.”

Dichiarano il Prof. Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno, e Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno e vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania.

