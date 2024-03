DE LUCA NELLA DIRETTA DEL VENERDI’: “CONTRO DI NOI UNA CAMPAGNA MEDIATICA DI AGGRESSIONE”

Denuncia una campagna mediatica in atto contro la Regione CAMPANIA il governatore Vincenzo De Luca che ai suoi detrattori riserva un monito scherzoso nel corso dell’appuntamento social del venerdì: “Sono veramente divertenti – dice ridacchiando – avremo modo di divertirci nei prossimi due anni, due anni e mezzo, risponderemo in maniera puntigliosa. Noi siamo come i mastini napoletani quando azzannano un polpaccio non lo mollano più. Occhio!”. “Quando vedo una certa campagna di aggressione mediatica – ha rilevato il governatore – sono cose costruite a tavolino in vista delle prossime campagne elettorali, ma sono talmente primitivi che fanno come i ciclisti che sbagliano la volata. Il ciclista che vuole vincere la volata deve partire a 100 metri. Questi invece sono partiti 5 chilometri prima del traguardo e arriveranno con la lingua per terra alla scadenza elettorale. Sono veramente divertenti”.

