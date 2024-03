MASSIMO GRIMALDI: “IL PRESIDENTE DE LUCA CAMPIONE DI SCARICABARILE, NON E’ MAI COLPA SUA”

“Abbiamo un presidente di Regione campione mondiale nella specialità dello scaricabarile: per i Fondi per la Coesione? E’ colpa del Governo. Per la Sanità senza personale? E’ colpa del Governo. Non è mai colpa sua, non è mai una sua responsabilità”. Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale di Moderati e Riformisti sulle dichiarazioni del Presidente De Luca rese oggi durante la diretta Facebook. “Negli ultimi 9 anni è stato su Marte il nostro mastino napoletano – continua Grimaldi – o probabilmente intrappolato nelle dirette social”.

