DE LUCA SFIDA A DUELLO TV DI MAIO ED I MINISTRI SULLA SANITA’ IN CAMPANIA

Altro che abbassamento dei toni, altro che collaborazione istituzionale. De Luca, nella sua consueta diretta del venerdi’, ha rilanciato la sfida “ad un duello in Tv, in diretta, con Luigi Di Maio e con chi parla della sanità in Campania”. Poi rincara la dose.

“Di Maio ed il Movimento 5 Stelle volevano nominare un commissario esterno per la Sanità in Campania, anzichè affidare tutto al Presidente della Regione Campania”, continua De Luca, “potevamo fare la fine della Calabria. E per amore di Patria non commento quanto accaduto nelle ultime giornate”.