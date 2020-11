A NOCERA INFERIORE IL SINDACO TORQUATO CHIUDE LE SCUOLE FINO AL 3 DICEMBRE

Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale.

Nell’ambito delle attività del presidio comunale di Protezione Civile, sentiti i dirigenti scolastici, valutati i dati epidemiologici cittadini e dell’Agro considerati i provvedimenti dei comuni viciniori, stante il perdurare della condizione di grave emergenza sanitaria in Campania, nonché le riferite difficoltà alla effettuazione tempestiva di test antigenici di screening seppur su base volontaria

il sindaco quale autorità Sanitaria Locale provvederà in queste ore alla adozione di ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data del 3 dicembre 2020 salvo successive modifiche o proroga.

L’ordinanza è di prossima pubblicazione.

Share on: WhatsApp