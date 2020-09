DE MITA E MASTELLA RESTANO FUORI DALLA GIUNTA. E SENZA GRUPPI CONSILIARI

Per Ciriaco De Mita e Clemente Mastella si annuncia una prima doccia fredda dopo l’esito delle Regionali in Campania. Stando alle indiscrezioni che filtrano da Napoli, almeno in una prima fase, non ci sarà spazio per le due forze politiche (Noi Campania e Fare Democratico-Popolari) all’interno della Giunta Regionale che, già nella prossima settimana, De Luca potrebbe varare. E le brutte notizie non finiscono qui.

Tanto Noi Campani quanto Fare Democratico-Popolari, alla luce dell’attuale regolamento del Consiglio Regionale della Campania, non potranno costituire i Gruppi Consiliari, con tutto cio’ che ne consegue, ma dovranno confluire all’interno del Gruppo Misto insieme al Partito Socialista, Liberaldemocratici e Davvero Verdi.

Deroga, invece, per Centro Democratico e Piu’ Campania in Europa che, avendo una propria rappresentanza in Parlamento, potranno procedere alla composizioni di gruppi anche unipersonali.