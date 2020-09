CONFCOMMERCIO CAMPANIA OTTIENE MODIFICA ORDINANZA REGIONE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

Un primo passo verso una modifica della recente ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sui vincoli imposti alle attività commerciali: ad annunciarlo il Presidente Provinciale di Confcommercio Campania Giuseppe Gagliano.

Comunichiamo che a seguito della richiesta di Confcommercio Campania, la Regione ha parzialmente modificato l’ordinanza n°72 riguardo all’ obbligo di misurare la temperatura dei clienti all’ingresso. *Negli esercizi con un solo addetto ed in quelli blindati, come le gioiellerie, non sarà più obbligatoria la misurazione della temperatura a condizione che entri solo una persona per volta*.

Confcommercio Campania continuerà a fare pressione affinché tale deroga sia estesa a tutti i piccoli esercizi.