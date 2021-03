DE SIANO INCONTRA I PARLAMENTARI CAMPANI DI FI PER RIORGANIZZARE IL PARTITO

In parte in presenza, in parte da remoto, i parlamentari campani di Forza Italia sono stati ascoltati, per buona parte del pomeriggio, dal Coordinatore Regionale del partito degli Azzurri Mimmo De Siano che, a breve, procederà ad una riorganizzazione di FI su tutto il territorio della Campania. Nei prossimi giorni il senatore De Siano ascolterà anche i consiglieri regionali e l’europarlamentare Martusciello: al termine del giro di consultazioni proporrà una soluzione su tutti i territori delle Province della Campania che, con ogni probabilità, vedrà il coinvolgimento diretto degli stessi parlamentari, chiamati a riorganizzare Forza Italia anche e soprattutto alla vigilia della tornata per le Comunali 2021. Nessuna rivoluzione, nessuna bocciatura ma un morbido riassetto di Forza Italia che, oggi, si trova all’opposizione in tutti i Comuni capoluogo di Provincia: da Napoli a Salerno, da Caserta a Benevento, per finire ad Avellino.

