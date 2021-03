DECRETO SOSTEGNI SLITTA ALLA PROSSIMA SETTIMANA. IN PROGRAMMA NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO ?

Anche questa settimana il Decreto Sostegni arriverà la prossima settimana. E cosi’ il “tesoretto” di 32 miliardi, ottenuto con lo scostamento di bilancio votato ed approvato a fine dicembre 2020, dovrà attendere ancora una settimana prima di essere utilizzato. La novità, pero’, potrebbe essere un’altra: secondo le previsioni di utilizzo dei fondi per il Decreto Sostegni mancano all’appello almeno 10 miliardi di euro, anche per completare il ristoro di alcune categorie escluse nel corso del 2020. A questo punto il Governo Draghi, prima di approvare il nuovo Decreto Sostegni, potrebbe pensare anche ad un ulteriore scostamento di bilancio – sarebbe il primo del 2021 – per redigere ed approvare un provvedimento completo e piu’ ampio, che, a questo punto, vedrebbe la luce e la sua applicazione concreta solo per la fine di aprile 2021.

