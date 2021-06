DEMOCRATICI E PROGRESSISTI CON FEDERICO CONTE: “ALLE REGIONALI CON IL PD, OGGI CONTRO?”

” I Democratici e progressisti tra elezioni amministrative e scenario politico nazionale ” L’ associazione regionale dei Democratici e Progressisti continua in queste settimane a lavorare ad intese con le forze di centro sinistra e civiche per progetti di governo delle città e dei Comuni chiamati al voto. In particolar modo:

a) A Salerno Città i Democratici e progressisti sono parte integrante della coalizione con Vincenzo Napoli Sindaco e promotori di un programma di innovazione per i prossimi anni; b) A Battipaglia i Democratici e progressisti sostengono convintamente il Candidato Sindaco Antonio Visconti per cambiare pagina e dare un solido e forte governo alla Citta’ ;

c) Ad Eboli i Democratici e progressisti sono un motore essenziale per dare una identità e una proposta unitaria al Centro Sinistra per una Città, che torni ad essere la leva dello sviluppo nella provincia di Salerno.

I Democratici e progressisti inoltre nel rispetto del dibattito dentro il PD, i 5 stelli e la stessa Leu , saranno impegnati ad unire tutte le esperienze del movimentismo civico di Sinistra per un Polo progressista che rafforzi il nuovo centro Sinistra.

Altresì pur apprezzando molte scelte del Governo Draghi i Democratici e progressisti ritengono che ci vorrebbero scelte più coraggiose in materia di lavoro e sostegno alle imprese produttive così come giudicano non pienamente soddisfacente l’ azione del governo regionale a circa un anno dalla nuova legislatura.

I Democratici e progressisti sollecitano altresì Art1 della Campania a fare un po’ di chiarezza rispetto pure a recenti esternazioni dell’ On Federico Conte.

Alle scorse elezioni regionali ” si preferi’ intromettere nella competizione dentro la lista del Pd” ed oggi a Salerno Città, Eboli e Battipaglia si ritiene non credibile il PD e si lavora contro con alleanze di natura diversa quando poi a livello nazionale si sta realizzando un asse tra PD- 5 stelle e Leu.

Le sconfitte della Sinistra in questi anni sono anche frutto di non essere né credibili e né coerenti e così si continua solo su versanti di oligarchia politica. Corrado Martinangelo Ufficio di Presidenza Democratici e progressisti della Campania.