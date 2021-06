SALERNO. IL COMUNE E’ A CACCIA DEL GARANTE DEGLI ANIMALI, BANDO APERTO

Arriva proprio in concomitanza con l’apertura della campagna elettorale per le Comunali 2021, la decisione del Comune di Salerno di procedere alla nomina del Garante degli Animali, figura che dovrà occuparsi della tutela degli interessi degli animali domestici in relazione con le scelte dell’Amministrazione Comunale.

Chiunque sia interessato alla nomina in qualità di Garante dei Diritti degli Animali del Comune di Salerno deve inviare apposita domanda, indirizzandola al Settore Ambiente, inoltrando specifica mail con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it