LA CAMPANIA NON E’ A MISURA DI BAMBINO: PROVINCE BOCCIATE DALLA CLASSIFICA DE IL SOLE 24 ORE

Nella speciale classifica pubblicata, nella edizione odierna, da IL SOLE 24 ORE, sulla qualità della vita nelle Province d’Italia per i bambini, a sorpresa, arriva al primo posto CAGLIARI. Sono stati 12 gli indicatori utilizzati per la ricerca tra cui il numero dei Pediatri in base alla popolazione in età pre adolescenziale, il numero dei posti negli asilo in rapporto alla retta ed al reddito medio ed anche le denunce per i reati ai danni dei minori. Alla fine, nella speciale graduatoria, nei primi tre posti si trovano Cagliari, Udine e Oristano. Dove si trovano le Province della Campania ?

La prima, si fa per dire, è la Provincia di Avellino (94esimo posto), seguita da Benevento (96), Caserta (97) ma le due Province piu’ grandi si trovano ancora peggio in classifica con Napoli al 100esimo posto e Salerno, addirittura, al 101esimo.

Si tratta di una pesante bocciatura per il sistema di Welfare Regionale della Campania che non riesce ad ottenere risultati concreti e che comporta anche una serie di pesanti disagi per le famiglie e per il sistema di assistenza.

redazione agenda economica