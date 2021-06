ITALIANI, CI RISIAMO: ALLE 17:30 CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE

Almeno questa volta non si tratta di chiusure, lockdown e mascherine. Almeno, ma la strategia di creare l’attesa è la stessa di quando – sembra già passato un secolo – Giuseppe Conte sedeva a Palazzo Chigi, alla guida del Governo nel momento piu’ pesante per tutto il paese. Questa volta Conte parlerà di politica e del suo futuro dentro o fuori dal Movimento 5 Stelle dopo la rottura con Beppe Grillo e dopo gli ultimi due giorni trascorsi a colloquio con alcuni parlamentari per verificare se ci siano o meno le condizioni per la nascita di un nuovo partito. Un’esperienza simile a quella di Scelta Civica di Mario Monti ? Sappiamo come è finita per l’ex Presidente del Consiglio, oggi in Parlamento solo perchè nominato Senatore a Vita. Oppure alla fine Conte piegherà il capo alle richieste di Grillo e si adeguerà? Basta poco per saperlo, tutti sintonizzati alle 17:30.

