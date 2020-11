DI MAIO CONTRO DE LUCA: “BASTA BATTUTE, ORA ZONA ROSSA CON ESERCITO E PROTEZIONE CIVILE”

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle, nel corso di una diretta su Fb, è tornato ad occuparsi della vicenda Campania dopo il video dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.

“Ho il massimo rispetto delle Istituzioni ma vedo qualcuno che ancora continua a fare battute. E’ l’ora di decidere: in Campania ci vogliono Esercito e Protezione Civile perchè la Sanità è al collasso, gli operatori non sanno piu’ dove mandare i pazienti. Adesso ci vuole la Zona Rossa: le stesse misure che sono state adottate negli altri territori per fermare il contagio”

Una frase che lascia intendere che nelle prossime ore potrebbe arrivare il provvedimento del Governo Conte.