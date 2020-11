MERCATO SAN SEVERINO. IL GRUPPO NOI SAN SEVERINO NON PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE

ll Gruppo Noi S. Severino affida a questa nota la decisione di non partecipare all’odierno consiglio comunale esprimendo, stavolta, protesta e non proposta. Ancora una volta evidenziamo la scarsa volontà di legittimare il consiglio comunale ed il ruolo dei consiglieri. Il mancato rispetto dei tempi previsti dai regolamenti, e la scelta di notificare il deposito dei documenti mediante pubblicazione all’albo pretorio invece che con notifica ad personam come rispetto e cultura istituzionale prevedono, comprimono in maniera smisurata la possibilità dei singoli consiglieri di studiare ed eventualmente proporre emendamenti al bilancio. L’approvazione di un bilancio preventivo a metà del mese di novembre crediamo sia l’immagine del fallimento di una gestione amministrativa che palesa la mancanza di politiche coraggiose e propositive per venire fuori dal torpore in cui ormai la nostra comunità vive. Con questa protesta auspichiamo un cambio radicale di rotta e invitiamo l’Amministrazione a farlo con una reale apertura al confronto sui problemi della città. Avremmo voluto dare il nostro modesto contributo provando a valutare emendamenti al bilancio per sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre a quelli che il governo centrale ha già messo in atto, ma come detto il mancato rispetto dei tempi non ce l’ha consentito. Invitiamo quindi il Presidente del Consiglio ad una più attenta valorizzazione del ruolo del consigliere di cui lui è organo di garanzia. In ultimo augurando comunque un buon lavoro al consesso consiliare chiediamo, certi dell’accoglimento, di osservare un minuto di silenzio per i caduti nella strage di Nassirya del 12 novembre 2003.

