Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca interviene sul tema del dimensionamento scolastico, criticato dal centro sinistra e dalle opposizioni, che sta provocando una serie di effetti sul territorio di tutta la Regione Campania.

Domani lunedì 29 gennaio alle ore 11:00 presso la sede del Pd in via F. Manzo a Salerno, l’on Piero De Luca incontrerà la stampa per discutere sul tema del dimensionamento scolastico a Salerno e in Campania.