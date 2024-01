FORZA ITALIA. CELANO ACCLAMATO COORDINATORE, ALIBERTI PRESIDENTE DEL PARTITO

Un congresso partecipato, con tantissimi iscritti e dirigenti che hanno preso parte all’assemblea di questa mattina all’interno del Polo Nautico di Salerno, con la conclusione che tutti avevano auspicato: Roberto Celano eletto, per acclamazione Coordinatore Provinciale del Partito e Pasquale Aliberti che lavorerà al suo fianco come Presidente di Forza Italia in Provincia di Salerno. Il capolavoro della mediazione che il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello ha compiuto, evitando una sanguinosa ed inopportuna conta delle tessere, proprio alla vigilia delle elezioni Europee ed Amministrative. Ed insieme a Celano ed Aliberti sono stati eletti anche i Delegati al Congresso Nazionale di Febbraio ed i componenti del Direttivo Provinciale del partito. Ecco tutti i nomi.

COORDINAMENTO PROVINCIALE: Vittorio Acocella, Costabile Nicoletti, Giovanni Romano, Michele Cuozzo, Alessandro Carrazza, Mario Colucci, Aniello Buonaiuto, Livio Falciano, Diego Chirico, Davide Scermino, Giovanni Zarrillo, Clara Sesso, Anna Di Motta, Valentina Cartolano, Gilda Tranzillo, Teresa Formisano, Domenico Sellitto, Cosimina D’Alessandro, Angela La Monica, Giuseppe Villani, Sonia Senatore, Ferdinando Morra, Franco Sica, Carmine Cardone, Rossella Sessa, Carmine Leo, Raffaele Gambardella, Michele Adinolfi, Raffaele Parlato.

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE: Guido Milanese, Giuseppe Fauceglia, Nobile Di Leo, Felice Romano, Romano Ciccone, Costabile Spinelli, Giuseppe Ruberto, Luigi Romano, Gianluigi Di Leo, Italo Canzolino, Giuseppe Norma, Menico Scala, Ernesto Sica, Rossella Sessa, Giuanfranco Ferro, Pietro Costabile, Pino Palmieri, Alessandro Mucciolo, Walter Mancuso, Mario Capo, Fabio Vicinanza, Fulvio Mormile, Antonio Trezza, Virna Bello.