NICOLA FRATOIANNI (SI): “IL PIANO MATTEI DEL GOVERNO E’ UNA SCATOLA VUOTA”

Il Piano Mattei del governo “è una scatola vuota e bisognerebbe lasciare in pace il partigiano Mattei che aveva tutta un’altra idea delle relazioni di carattere economico ed energetico con i Paesi allora detti in via di sviluppo. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, ai microfoni di Skytg24.

L’Africa – ha aggiunto – “non rischia di diventare un hub di sviluppo ma di essere oggetto di una nuova politica predatoria di stampo neocoloniale. Andiamo lì, ed è l’unica cosa che finora abbiamo compreso per appropriarci ancora una volta di risorse e puntando alle energie fossili che sono state oggetto già della predazione occidentale da decenni. Il contrario di ciò – conclude Fratoianni – che servirebbe all’Africa, alle sue popolazioni e a noi.