DIREZIONE PD UNANIME SU ALFIERI. SPARITI I DISSIDENTI, NESSUNO HA SOSTENUTO STRIANESE

Si è conclusa con un voto unanime sul nome di Franco Alfieri la Direzione Provinciale del Partito Democratico di Salerno. Nessun intervento a favore di Michele Strianese, per andare nel segno della continuità: anche i suoi piu’ fermi sostenitori sono stati costretti a fare marcia indietro. Alla fine per chiudere la riunione è arrivato, direttamente da Roma, anche il deputato Piero De Luca.

“Grande entusiasmo, partecipazione e senso di comunità stasera alla Direzione provinciale del PD per individuare il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Rivolgo a lui un grande in bocca al lupo per l’importante sfida che lo attende, e, al contempo, ringrazio di cuore l’attuale Presidente Michele Strianese per il lavoro svolto in questi anni al servizio dei cittadini e delle amministrazioni del nostro territorio. Un impegno appassionato e concreto di cui, tutti noi andiamo fieri e che rivendichiamo con orgoglio. Michele ha risanato i conti dell’Ente in continuità con l’esperienza Canfora, ha svolto con impegno e dedizione un lavoro operoso e concreto, in sinergia con le istituzioni locali e regionali. Penso alle opere realizzate con un investimento economico di 250 milioni di euro oltre alle opere già programmate per ulteriori 200 milioni per strade, infrastrutture, scuole, ambiente, depurazione, difesa del territorio. I 20 nuovi Piani Urbanistici Comunali approvati, per lo sviluppo sostenibile dei territori ed i nuovi investimenti su cultura e turismo. Sono certo che continuerà ad essere protagonista della nostra squadra per continuare a servire il nostro straordinario territorio con passione e determinazione”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca, a margine della Direzione Provinciale del Partito Democratico.