PROVINCIALI 2022. SONIA ALFANO: “SINDACI E CONSIGLIERI, VOTATE LIBERAMENTE E RISPETTATE VOLONTA’ ELETTORI”

Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e spero, attraverso una campagna elettorale del tutto particolare, di poter ricambiare con i numeri il consenso che i vertici provinciali dei partiti di Centro Destra hanno espresso sul mio nome.”

Si tratta, come dicevo in precedenza, di elezioni particolari perchè se a votare, il prossimo 20 Novembre, fossero i cittadini della Provincia di Salerno, il centro destra vincerebbe le Provinciali con 25 punti di margine, se non di piu’.