Per le discoteche e sale da ballo “intanto vediamo di dare un sostegno a chi è stato chiuso per legge: questo è già stato deciso e viene fatto. Poi speriamo che ci siano le condizioni per riaprire, penso dopo l’estate”.

Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a Gradara, prima tappa di un tour nelle Marche.