DA CASTELLABATE AD AGROPOLI: IL PERCORSO POLITICO DELL’EX SINDACO COSTABILE SPINELLI

La strada l’ha tracciato Franco Alfieri: prima sindaco a Torchiara, poi ad Agropoli, infine a Capaccio. Perché i confini comunali, soprattutto quando si tratta di centri attaccati e distanti una semplice strada, contano davvero poco. Ed allora ecco l’idea di Costabile Spinelli, per 10 anni sindaco di Castellabate, poi candidato prima alle Politiche del 2018 e poi alle Regionali del 2020 sempre con Forza Italia: superare i limiti territoriali e candidarsi a sindaco nel comune di Agropoli dove, al momento, il centro destra è alle prese con un dibattito interno. Spinelli, dunque, guarda al Comune di Agropoli mentre deve ancora chiarire chi sarà il suo successore nel comune di Castellabate dopo le rinunce di Luisa Maiuri e di Costabile Nicoletti: insomma, una campagna elettorale da giocare su piu’ fronti ma quello piu’ vicino, non solo per la distanza fisica ma anche per il tempo, è quello del Comune di Castellabate.

