AL VIA IL BONUS PER L’ACQUISTO DEI NUOVI TELEVISORI: ECCO COME FUNZIONA

Parte lunedì il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre. Per il passaggio al nuovo sistema, visto lo scarso successo ottenuto dalle vecchie campagne di informazione e di sostituzione degli apparati, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha fissato tempi più lunghi rispetto al disegno originario. Il cambiamento tecnologico avverrà in due tappe: prima con la migrazione alla codifica Mpeg-4 poi con lo standard DVB-T2.

Sarà disponibile direttamente lunedì, fanno sapere dall’Agenzia delle entrate, la piattaforma sulla quale i rivenditori dovranno trasmettere i dati degli utenti e ricevere il via libera per praticare lo sconto. Si attende poi la pubblicazione sul sito del Mise dell’elenco dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa: la raccolta dei dati è in corso e sarà aggiornata anche con il caricamento dei dati sulla piattaforma dell’Agenzia, fa sapere il ministero confermando comunque la partenza del bonus lunedì.

Il contributo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo è riconosciuto sotto forma di sconto pari al 20% del prezzo di vendita, fino a 100 euro comprensivi di Iva. Sono inclusi anche gli acquisti online. Al bonus possono accedere, senza tetto Isee (indicatore della situazione economica equivalente) e per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tutti gli utenti residenti in Italia intestatari del canone Rai e quelli con almeno 75 anni di età al 31 dicembre 2020 e quindi esenti dal pagamento. L’incentivo si può richiedere fino al termine del 2022 o fino all’esaurimento delle risorse. Si tratta di 100 milioni di euro: in teoria quindi, a fronte di bonus pieni di 100 euro, sarebbero disponibili 1 milione di contributi.