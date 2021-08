SALERNO. ROSARIA CHECHILE: “PRISCILLA, TROPPE DISCUSSIONI MA PARLIAMO DEI TEMI IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Dal mio punto di vista di donna di sinistra con un curriculum “al maschile”, da sempre impegnata nelle battaglie a difesa dei diritti delle donne, ritengo che la candidatura di Priscilla Salerno (per quanto mi riguarda stimabile professionista) offrirebbe il fianco a una discussione che, in questo momento storico, non occorre alla città di Salerno, che deve mantenere il focus concentrato su di essa. ”

Lo scrive Rosaria Chechile, esponente della Lista Salerno Città Aperta con Elisabetta Barone Sindaco.

I temi dell’autodeterminazione della donna e dell’oggettificazione dei nostri corpi, che possono portare, tra gli altri, a eventi gravissimi come il revenge pron o la violenza sessuale, meritano una riflessione di ampio respiro che deve andare al di là della mera campagna elettore per le amministrative. Dal canto mio, da donna che – proprio come Priscilla – seppur in altro ambito, quello delle costruzioni e dell’ingegneria strutturale, lavora da sempre in un mondo totalmente fatto di uomini, sempre pronti a sminuire il cervello della donna per ritrovare il proprio status di maschio alfa, posso promuovere un incontro tematico e propositivo da fare durante la campagna elettorale per le Amministrative, trasversale alle varie coalizioni e franco, per ragionare su quali aspetti del welfare e della sicurezza – anche digitale- intervenire per migliorare la condizione delle ragazze e delle donne in città. Come ci chiede pure l’Europa. Cara Tina, noi donne abbiamo bisogno di vederci, confrontarci e fare squadra da dentro e da fuori la politica, senza pregiudizi, senza bigottismo becero, senza strumentalizzazioni e senza autoreferenzialitá.