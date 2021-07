DISCOTECHE, STOP ALLE RIAPERTURE. IN ARRIVO RISTORI STRAORDINARI PER IL SETTORE

Tutto il settore del divertimento notturno legato alle Discoteche è in fermento perchè il Governo, dopo l’ennesima consultazione con il CTS, non sembra per nulla intenzionato, come già accaduto lo scorso anno, ad autorizzare una riapertura nel periodo delle vacanze estive. E proprio per questa ragione, il Ministero delle Finanze si è già messo al lavoro per la redazione di un provvedimento ad hoc per le discoteche per la concessione di ristori straordinari, considerato che si tratta dell’unico settore economico, rimasto completamente chiuso, fatta eccezione per la piccola fase di normale attività della scorsa estate.

