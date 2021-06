MATTEO SALVINI IN CAMPANIA: VENERDI’ 3 LUGLIO A SALERNO PER I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Giornata campana, quella di venerdi’ 3 luglio, per il leader della Lega Matteo Salvini che, per promuovere i referendum per la Riforma della Giustizia, sarà prima a Salerno e poi a Sorrento. L’appuntamento con il Comune capoluogo è alle 19:00 sul Lungomare cittadino, all’altezza del Bar Nettuno, dove verrà allestito anche un gazebo da parte del Coordinamento Provinciale della Lega per la raccolta delle prime firme.

Matteo Salvini, rispetto all’ultima uscita nel Comune capoluogo, non troverà ad accoglierlo l’europarlamentare Lucia Vuolo, che ha lasciato la Lega.