DOMANI C’E’ IL MATRIMONIO SIMBOLICO TRA SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

L’appuntamento per tutti gli invitati è per domani, sabato 19 Marzo, a Villa Germetto dove Silvio Berlusconi e Marta Fascina celebreranno un simbolico matrimonio, una festa per l’unione di fatto senza la celebrazione di riti civili e religiosi. Dalle cronache che ne narrano l’organizzazione, pare che all’evento non prenderanno parte i figli di Silvio Berlusconi, preoccupati dalla presenza ingombrante dell’attuale parlamentare di Forza Italia che nei giorni del ricovero dell’ex Premier in Ospedale era ad un passo dalla celebrazione di un vero e proprio matrimonio, con tutte le conseguenze giuridiche ed ereditarie del caso.

